Janssen eindelijk verlost van hatelijke nul: "Waardering voor"

Vincent Janssen benutte dit seizoen al enkele strafschoppen namens Tottenham Hotspur, maar in het FA Cup-duel met Millwall (6-0) pikte hij eindelijk ook zijn eerste velddoelpunt mee. Als invaller wist de Oranje-international toe te slaan.



Een kwartier voor tijd viel Janssen in en dat bleek voldoende. "Ik kreeg een mooie pass van Son, zag de ruimte en gelukkig ging de bal erin. Ik ben blij met mijn doelpunt", vertelt de spits op de clubwebsite. "Natuurlijk is het leuk dat iedereen blij voor mij is. Ik heb hier hard voor gewerkt en eindelijk is het gelukt."



De Nederlander werd dit seizoen meermaals stevig aangepakt, maar ditmaal kreeg hij de fans mee. "Dank aan het publiek, want het was echt heel mooi. Het is prachtig hoe ze me steunen, daar heb ik waardering voor. Het is fijn voor een speler om je naam te horen. Het is een zware tijd geweest, maar dat is voetbal."



Mogelijk lonkt er nu meer speeltijd voor Janssen. Zijn concurrent Harry Kane dreigt voorlopig uit de roulatie te zijn.