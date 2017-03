Memphis maakt wondergoal alsnog: "Vond je de goal mooi?"

Memphis Depay kende een aarzelende start in Frankrijk, maar inmiddels is de oud-speler van PSV en Manchester United los. Tegen FC Toulouse (4-0) had de buitenspeler van Olympique Lyon een groot aandeel met twee goals en assists.



Memphis genereerde veel aandacht met zijn optreden en dan met name vanwege zijn wereldgoal. Bij een 3-0 stand kapte de Oranje-international zichzelf vrij om de bal vervolgens vanaf de middellijn in de goal te schieten. "Het is geweldig voor mij om zo te scoren", oordeelde hij tegenover de Franse media.



"Ik heb het eerder geprobeerd, een paar jaar geleden (tijdens FC Utrecht - PSV in 2014, red.). Toen kwam de bal op de lat. Gelukkig ging 'ie er nu wel in", vervolgt Memphis. "Vond je de goal mooi? Nou, als jij het zegt. Het is een schitterende goal."



De oud-PSV'er omschrijft zijn gemoedstoestand als 'heel blij'. "Blij met de zege en blij dat we drie punten in eigen huis houden. Zo scoren maakt de dag alleen maar beter."