Pröpper blij met succesje: "Dan ziet iedereen het"

Go Ahead Eagles heeft PSV zaterdagavond de voet niet dwars kunnen zetten. Mede dankzij Davy Pröpper, bij twee van de drie Eindhovense doelpunten betrokken, werd een 1-3 overwinning behaald in De Adelaarshorst.



Bij de 0-1 van Siem de Jong versierde Pröpper een strafschop, bij de 1-2 van Luuk de Jong noteerde hij de voorassist. "Ik wist waar de vrije man was", vertelt de middenvelder aan PSV TV. "Dan probeer je daar op een zo snel mogelijke manier naartoe te werken. Het is mooi dat-ie wordt gescoord. Dan ziet iedereen het ja."



In Deventer mocht PSV ook geen punten laten liggen. "Wij waren de enige ploeg die recht op winst had", aldus Pröpper, wiens woorden werden herhaald door de maker van de tweede goal. "Ik vond dat we heel dominant waren. Er was niet veel aan de hand. We hadden misschien eerder naar de 2-0, 3-0 moeten lopen."