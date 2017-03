"In de eerste tien minuten wel dertig keer de bal ingeleverd"

Ajax won zondag met 3-0 van FC Twente. Op papier een uitstekende uitslag voor de titelkandidaat, maar halverwege (0-0) werd er op de tribunes vooral gegaapt. Nick Viergever weet dat de start onvoldoende was.



"Ik denk dat we in de eerste tien minuten wel dertig keer de bal hebben ingeleverd. Zo kom je niet in je ritme", vertelt de verdediger aan RTV Noord-Holland. "Dit was totaal niet het Ajax wat we dit seizoen gezien hebben en ons kenmerkt. We hebben er zo op gehamerd om fel te beginnen, maar daar was niks van te zien."



Viergever zag FC Twente zelfs bijna van profiteren. "In de rust hebben we gezegd dat dit echt niet kan." Dat pakte goed uit. "De tweede helft was er wel ritme, tempo en agressiviteit. Dan zie je dat je makkelijk wint eigenlijk. We kunnen het niet op tachtig of negentig procent."