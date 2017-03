Jörgensen grapt na hattrick: "Omdat jullie altijd zeuren"

Met achttien doelpunten en tien assists is Nicolai Jörgensen dit seizoen de meest invloedrijke speler in de Eredivisie. Thuis tegen AZ (5-2) scoorde hij driemaal en vooral zijn openingstreffer viel erg op.



Zijn doelpunt werd vergeleken met de 2-1 van Marco van Basten op het EK 1988 tegen West-Duitsland. "Ja, natuurlijk ken ik dat doelpunt. Wat? Was het Jan Wouters die toen de steekpass gaf? Is hij al zo oud", grapte de topscorer van de Eredivisie in gesprek met Metro.



Jörgensen viert zijn doelpunten opvallend genoeg vrij ingetogen. "Omdat jullie altijd zeuren dat ik niet uitbundig juich, haha", volgde zijn volgende knipoog. "Ik begin me hier steeds meer thuis te voelen en de cijfers achter mijn naam geven mij uiteraard veel vertrouwen. Dan is het makkelijker om op die manier te juichen."