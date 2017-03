Speeltijd lonkt voor Janssen door slecht nieuws rond Kane

Tottenham Hotspur won zondag met 6-0 van Millwall in de FA Cup, maar niet dankzij Harry Kane. De 23-jarige goalgetter viel al na tien minuten geblesseerd uit en verliet White Hart Lane op krukken.



In gesprek met The Guardian sprak manager Mauricio Pochettino zijn zorgen uit. "Het is dezelfde enkel als voorafgaand aan het duel met Sunderland", aldus de Argentijn, die het toen zeven weken moest stellen zonder de spits. "Het is een kwestie van afwachten, maar lijkt even ernstig als toen. Het was een vergelijkbaar moment."



Kane was met acht goals in vijf duels in bloedvorm en daarnaast heeft hij al negentien competitiegoals op zijn naam staan. Mocht de Engelsman opnieuw voor die hoeveelheid duels aan de kant staan, dan dreigt hij alleen in mei nog te kunnen opdraven voor Tottenham. "Maar we mogen niet gaan huilen nu. We moeten positief zijn."



"We hebben genoeg spelers om zijn plek in te nemen", aldus Pochettino. Oranje-international Vincent Janssen is zo'n optie, al lijkt Heung-Min Son momenteel de voorkeur te genieten.