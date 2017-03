Kritische Bosz: "Dat heb ik niet met één woord afgedaan"

Ajax blijft jagen op Feyenoord dankzij een 3-0 overwinning op FC Twente. Missie volbracht dus, maar trainer Peter Bosz kijkt verder dan de uitslag en is ontevreden over het vertoonde spel.



In de rust liet Bosz zich verbaal gelden. "Dat heb ik niet met één woord afgedaan, daar zijn wel meerdere woorden aan besteed. De manier waarop wij speelden was in één woord ontoereikend", oordeelde Bosz tegenover de NOS. "Dit was totaal niet het Ajax dat ik ken. Stilstaand voetbal, niemand die diep ging."



Ook vond Bosz de passing 'heel slordig'. "Maar dat heeft er ook mee te maken dat er niet bewogen werd. Dan is het voor de man die de bal heeft ook moeilijker. Daardoor stonden we ook niet compact en kon Twente er veel te makkelijk doorheen voetballen."



Na rust liep het beter aan Ajax-zijde, waar Kasper Dolberg de beslissing verzorgde. "Ik was toch wel blij dat die tweede erin ging. Er kan natuurlijk altijd een keer een bal verkeerd vallen. Dat zag je in de eerste helft. Wij speelden slecht maar creëerden wel enkele kansen. In die fase hadden zij ook nog een goede kopkans via Ünal."