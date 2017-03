Voormalig Eredivisie-middenvelder dubt over profloopbaan

Het is onduidelijk of Geert-Arend Roorda nog probeert om terug te keren in het betaald voetbal. Op dit moment speelt de 29-jarige middenvelder voor Flevo Boys en daar voegt hij een klus aan toe.



Roorda is al jeugdtrainer in Emmeloord en gaat vanaf volgend seizoen derdeklasser Udiros leiden. "Het gaat mijn eerste klus als trainer worden bij de senioren, dus ik ga kijken of me dat bevalt. Als trainer wil ik me graag ontwikkelen", vertelt de voormalig jeugdinternational aan Omrop Fryslân.



De oud-speler van onder meer sc Heerenveen, Excelsior en NEC wil een terugkeer in het profvoetbal niet uitsluiten. "Daarbij spelen meerdere factoren een rol, zoals financiën en het land. Ik moet ook aan de toekomst denken en begin in ieder geval niet meer aan een ploeg als Achilles ‘29 of FC Dordrecht."