Vlaar voelt zich niet fijn in De Kuip: "Nederlaag veel te groot"

AZ maakt een zeer tegenvallende periode door en dat kwam op bezoek bij Feyenoord eens te meer naar voren. Ron Vlaar zag zijn elftal op bezoek bij zijn oud-werkgever een afgetekende nederlaag lijden: 5-2.



Vlaar merkte dat de subtopper de koploper onvoldoende kon bijbenen. "Feyenoord was in goede doen", beaamde de verdediger tegenover FOX Sports. "Na vorige week verwacht je dat ze erop vliegen. Dat hebben ze ook gedaan en we konden ze niet tegenhouden."



Opnieuw een kansloze opdracht voor AZ dus, maar Vlaar vindt wel dat er een aantal aanknopingspunten zijn aan te wijzen. "Bij vlagen hebben we weer wat voetbal gezien bij onze ploeg, maar de nederlaag is veel te groot. Dat we te makkelijk doelpunten tegen krijgen is een gegeven."