Van Bronckhorst is hoopvol: "Kan geen namen noemen"

Feyenoord heeft zich gerevancheerd voor de verloren stadsderby tegen Sparta Rotterdam door AZ met 5-2 huiswaarts te sturen. Trainer Giovanni van Bronckhorst is blij dat er een krachtig signaal is afgegeven.



"Dit hadden we wel even nodig", beaamde Van Bronckhorst in gesprek met RTV Rijnmond. De voorsprong op de concurrentie blijft intact, maar de spanning blijft groeiende. "De laatste acht wedstrijden zijn allemaal sleutelwedstrijden. We moeten er nu elke week staan en dat begint bij Heerenveen."



Van Bronckhorst denkt in het Abe Lenstra Stadion volgende week zondag weer meer mogelijkheden te hebben. "Het ziet er ook qua blessures goed uit. Ik kan geen namen noemen, maar ik heb er vertrouwen in dat er weer een aantal kunnen aansluiten volgende week."



Wel baalt 'Gio' van de twee tegentreffers, met name de countergoal in de slotminuten. "Dat mag niet. Je mag niet een kans weggeven als je zelf een vrije trap hebt."