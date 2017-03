Harde tik voor AZ in De Kuip: "Opnieuw niet in geslaagd"

AZ had graag een goed resultaat geboekt op bezoek bij Feyenoord, maar net als in de thuiswedstrijd werd een harde nederlaag geleden: 5-2. Trainer John van den Brom is logischerwijs zeer teleurgesteld.



"We zijn er wederom niet in geslaagd in een grote wedstrijd een goed resultaat te halen", sombert Van den Brom op de officiële website van de club. "De intentie was om voetballend te doen wat ik gezien heb. Dat klinkt vreemd als je met 5-2 op de broek krijgt."



De oefenmeester van AZ vervolgt: "Toch ben ik over een aantal dingen tevreden, met name het spel in balbezit. Wat absoluut niet goed was, was hoe we de goals weggaven. Dat heeft Feyenoord fantastisch afgestraft en was een harde les voor ons."