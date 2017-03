De Jong lacht om peperdure Ajax-aanval: 'Mooi poepje geld, ja. Stukje Staatsloterij!'

Jong Ajax ging afgelopen vrijdag onderuit op bezoek bij De Graafschap, in de Jupiler League. Pijnlijk, want de aanvallers van de Amsterdammers vertegenwoordigden een transferwaarde van zeker 17,5 miljoen euro.



Dat bedrag bestaat uit David Neres en Matteo Cassierra. Vaclav Cerny completeerde de voorhoede. "Een mooi poepje geld, ja. Een stukje Staatsloterij, die stond op 27 miljoen euro. Die had ik ook wel willen winnen", reageert De Graafschap-trainer Henk de Jong bij Omroep Gelderland.



Een hattrick van Anthony van den Hurk zorgde voor een 3-2 eindstand op De Vijverberg. Het tweede duel in de vierde periode werd hierdoor weer winnend afgesloten door de Superboeren. "Ik zou de vierde periode liever winnen dan Staatsloterij, want ik ben sportman. Als we dat voor elkaar kunnen boksen met z'n allen, zullen we dat niet laten", besluit De Jong.