Linssen geeft tekst en uitleg over zijn schandalige rode kaart

Bryan Linssen zorgde vanmiddag voor een hoop onbegrip en woede door in de blessuretijd bij een 3-1 achterstand een directe rode kaart te pakken. Hij trapte na en kon inrukken.



"Natuurlijk was ik gefrustreerd, want er gebeurde echt niets goeds. Maar de actie was niet uit frustratie", blikt Linssen na afloop van de nederlaag in Limburg terug, voor de camera's van FOX Sports.



Roda-speler Gyliano van Velzen was het slachtoffer. "Ik probeerde de bal naar de zijkant te spelen. Toen ik rood kreeg was ik verbaasd. Nu ik het terugzie nog steeds, want ik raak hem met mijn knie en niet hard. Maar omdat iedereen van Roda op me afstormt, lijkt het erger. Als ik echt iemand wil schoppen doe ik dat niet met mijn knie, maar met mijn voet."





