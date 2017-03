Boskamp over Boetius: "Men zal zeggen dat het door zijn Feyenoord-verleden komt.."

KRC Genk speelde een ijzersterke Europese wedstrijd tegen AA Gent. Johan Boskamp genoot van het voetbal dat Genk op de mat legde. De Nederlander was onder de indruk van één wintertransfer.



"Veel uitblinkers, maar ik noem de naam van Jean-Paul Boëtius. Mensen zullen zeggen dat het door zijn Feyenoord-verleden komt, maar het was donderdag de man van de ideeën. Acties binnen- en buitenom, met links en rechts legde hij ze neer. Het deed me weer denken aan zijn beginperiode bij Feyenoord. Een genot om naar te kijken", zegt hij in Het Belang van Limburg.



Genk huurt de Nederlander van het Zwitsers FC Basel. De Limburgers hebben ook een aankoopoptie.