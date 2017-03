VIDEO: Oef.. Groninger Linssen krijgt rode kaart voor schandalig natrappen

FC Groningen kende een belabberde middag bij Roda JC. Er werd met 3-1 verloren, en bovendien pakte Bryan Linssen in de blessuretijd nog een oliedomme rode kaart voor natrappen. Na ploeggenoten Bacuna en Memisevic in de afgelopen weken is Linssen al weer de derde Groninger die dit flikt..





LIVE: Bryan Linssen moet het veld met rood verlaten na deze overtreding. #rodgro https://t.co/WDXIU9RQgM pic.twitter.com/GXmNFrZxbM — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 maart 2017