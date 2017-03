FC Groningen beleeft horrormiddag in Limburg: Roda JC pakt cruciale punten

Roda JC heeft vanmiddag drie zeer belangrijke punten gepakt in de strijd tegen de degradatiestreep. De Limburgers imponeerden tegen een uiterst zwak FC Groningen. Eindstand: 3-0.



De openingstreffer kwam na een half uur spelen door Abdul Ajagun. De score werd na een klein uur verdubbeld door een kopgoal van verdediger Christian Kum, tien minuten later besliste spits Dani Schahin met eveneens een kopbal het duel: 3-0. Bryan Linssen maakte in de 73e minuut nog wel de 3-1, later pakte de aanvaller een oliedomme directe rode kaart voor natrappen. Dit was in de 90e minuut.





LIVE: Bryan Linssen moet het veld met rood verlaten na deze overtreding. #rodgro https://t.co/WDXIU9RQgM pic.twitter.com/GXmNFrZxbM — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 maart 2017