Feyenoord neemt volgende horde richting titel met speels gemak

AZ is vanmiddag van het kastje naar de muur gespeeld door koploper Feyenoord. De Rotterdammers namen optimaal revanche voor de 1-0 nederlaag van vorige week, tegen Sparta: het werd 5-2 tegen een uiterst zwak AZ.



De absolute uitblinker was Nicolai Jorgensen. De Deense spits completeerde een hattrick, alvorens hij tien minuten voor tijd onder luid applaus een publiekswissel kreeg. Ook Dirk Kuyt, die weer eens in de basis mocht starten, en Jens Toornstra zetten zichzelf op het scorebord met ieder één doelpunt.



De tegengoals kwam van Derrick Luckassen (3-1) en Wout Weghorst (5-2). Feyenoord kwam verder echter totaal niet in de problemen, en de volgende horde richting de Coolsingel is genomen.



In Rotterdam kan men nu met een gerust hart gaan kijken of achtervolger Ajax punten laat liggen, in eigen huis tegen FC Twente. De aftrap is om 16:45 uur.





