Feyenoord-icoon vreest Ajax niet: "Daar gaan ze zeker niet verliezen"

Feyenoord hoopt dit seizoen voor het eerst sinds 1999 weer eens landskampioen te worden. De bijna 75-jarge Amsterdammer roemt vooral het collectief dat onder Giovanni van Bronckhorst is ontstaan.



"Ze hebben niet het meeste talent, maar wel het beste elftal. Ze hebben een goede instelling en de ploeg is goed op elkaar ingespeeld", aldus Israël in gesprek met de NOS. In zijn optiek een heel ander elftal dan de concurrent. "Ajax is frivoler, technisch vaardiger. Maar met fysieke kracht en een goede instelling maakt Feyenoord dat goed. In onze tijd was dat ook zo."



Israël kwam in de periode 1966-1974 uit voor de Rotterdammers en boekte grote successen. In zijn ogen gaat Feyenoord dit seizoen kampioen worden, ook al wacht Ajax-uit nog. "Daar gaan ze zeker niet verliezen. Ze zijn juist goed tegen teams die willen voetballen. Tegen de kleintjes hebben ze het moeilijker. Kijk maar naar Sparta vorige week en eerder Go Ahead Eagles."



De oud-speler van Feyenoord noemt deze prestatie 'knap'. "Want financieel heeft Feyenoord moeilijke jaren achter de rug. De credits zijn voor Eric Gudde, Martin van Geel en Giovanni van Bronckhorst. En ze hebben natuurlijk veel baat gehad bij de sterke eigen jeugd."