Elia heeft goed nieuws voor de Feyenoord-supporters

Eljero Elia ontbreekt zondagmiddag in het thuisduel van Feyenoord met AZ. De buitenspeler is geblesseerd, maar werkt er hard aan om spoedig zijn rentree te maken.



Elia speelde uit bij Sparta Rotterdam (1-0 nederlaag) met een injectie. Dat bleek niet voldoende om het duel uit te kunnen spelen en dus ging er voor dit thuisduel een streep door zijn naam. Voor het bezoek aan sc Heerenveen van volgende week zondag is hij hoopvol gestemd.



Aan Bart Vlietstra van De Volkskrant liet Elia zondag weten: "Ik ben iedere dag tot vijf uur op de club om te werken aan herstel. Volgende week waarschijnlijk fit."





Kwam Elia net tegen. '.' — Bart Vlietstra (@BVlietstra) 12 maart 2017