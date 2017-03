De 11 namen bij Feyenoord en AZ: Vermeer en Kuyt in de basis

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft moeten puzzelen voor het thuisduel met AZ. Meerdere spelers zijn niet fit genoeg bevonden om zondagmiddag aan te treden in De Kuip.



Tonny Vilhena is dankzij zijn nieuwe beroepszaak inzetbaar, waardoor hij gewoon het middenveld vormt met Karim El Ahmadi en Dirk Kuyt. Jens Toornstra schuift een linie naar voren door de absentie van Eljero Elia. Verder bestaat de Feyenoord-aanval uit Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis.



Achterin is ook schade ontstaan. Brad Jones en Terence Kongolo zijn niet van de partij in De Kuip, waardoor Kenneth Vermeer eindelijk zijn officiële rentree maakt en Miquel Nelom terugkeert in het basisteam. Op de bank ontbreekt Bilal Basacikoglu door eveneens een blessure.



Wout Weghorst is de spits bij AZ en verdrijft Fred Friday terug naar de bank. Op het middenveld van de bezoekers is plek voor Mats Seuntjens, Joris van Oveeem en Stijn Wuytens.



De opstellingen:



Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Toornstra.



AZ: Krul; Svensson, Luckassen, Vlaar, Haps; Seuntjens, Van Overeem, Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst, Garcia.