Emotioneel moment in Den Haag: "Ik huilde bijna"

Mike Havenaar scoorde sinds eind augustus niet meer en door een virusinfectie verdween hij zelfs een tijdje van de radar. Inmiddels is de boomlange Japanner op de goede weg terug en werd hij zelfs matchwinnaar tegen NEC (1-0).



Zijn doeltreffende invalbeurt deed de spits van ADO Den Haag goed. "Ik huilde bijna toen ik scoorde", vertelt Havenaar aan Omroep West. "Alles kwam los bij het doelpunt. Ik heb nog nooit zo lang droog gestaan als spits. Ik ben ziek geweest en dan valt het helemaal niet mee. Je kunt het team niet helpen."



Havenaar lag een tijdje in een Japans ziekenhuis, maar bleef altijd geloven in een goede afloop. Nimmer vreesde hij voor einde carrière. "Nee, de dokters zeiden wel dat het even kon duren voordat ik weer kon voetballen. Uiteindelijk is het allemaal weer goed nu."