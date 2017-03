Opnieuw veelbesproken moment: is Willem II een goal onthouden?

Erik Falkenburg heeft Willem II op voorsprong gezet in het thuisduel met PEC Zwolle. Bijna was de voorsprong door hem zelfs verdubbeld, maar volgens de arbitrage passeerde de bal niet volledig de doellijn. Een juiste beslissing of een inschattingsfout? Oordeel zelf...





Zuiver doelpunt man. pic.twitter.com/7o7IAjKz75 — De Kruikenzeiker (@DeKruikenzeiker) 12 maart 2017