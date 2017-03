'Gio' maakt groei door: "Dan overleef je denk ik alles"

Ajax wist vorige week een punt in te lopen op koploper Feyenoord, dat met 1-0 ten onder ging bij stadsgenoot Sparta Rotterdam. Clubwatcher Martijn Krabbendam vreest geen nadelige naweeën voor de ploeg.



De journalist van Voetbal International haalt het vorige seizoen nog eens aan. "Dat was die dramatische periode met zeven nederlagen op rij. Toen moest Dick Advocaat Giovanni van Bronckhorst redden. Als je hem nu ziet dan is dat echt een wereld van verschil", zo laat Krabbendam weten aan FOX Sports.



"Feyenoord zit nu even in een lastige situatie met schorsingen en blessures", weet Krabbendam, die denkt dat Feyenoord is gegroeid. Ook Van Bronckhorst. "Als je als trainer van Feyenoord zeven nederlagen op rij overleefd, dan overleef je denk ik alles."



Krabbendam voegt toe: "Als je toen verloor zat er een dood vogeltje achter de tafel. Nu staat er een trainer die zegt dat we niet moeten zeuren met die bal wel of niet over de lijn."