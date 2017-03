Go Ahead-back treurt: "Pröpper maakte een overtreding op mij"

Rochdi Achenteh baalt ontzettend van de thuiswedstrijd tegen PSV. Niet alleen verloor Go Ahead Eagles met 1-3, maar de ingevallen linksback veroorzaakte zelf een tegengoal door Davy Pröpper onderuit te trekken in het strafschopgebied.



"Het was een domme actie van me, die in een reflex gebeurde", legt Achenteh uit aan De Stentor. "Ik heb de jongens benadeeld, want ik hoefde dat niet te doen. Dit is gewoon kloten. Je valt in en vijf minuten later veroorzaak je een penalty. Dan ben je boos en gefrustreerd. Ik dacht: Wat is dit nou weer?"



De verdediger kon naar eigen zeggen 'wel door de grond zakken'. Zuur, zeker omdat hij zichzelf ook benadeeld voelt. "Mijn hak ligt open. Pröpper maakte een overtreding op mij. Ik liep meteen mank en mijn schoen werd van mijn voet getrapt. Ik dacht dat hij wel zou fluiten."



"In een reflex hou ik hem daarna vast. Ook omdat mijn schoen daar lag. Ik dacht dat de scheidsrechter dat wel had gezien. Maar het begon met een overtreding op mij. Ik loop morgen nog mank waarschijnlijk", aldus Achenteh.