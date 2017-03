De 11 namen bij Willem II en PEC: gaat Zwolle erop en erover?

Kijken we naar de top van de Eredivisie, dan zijn er duidelijk verschillen: Feyenoord staat een hoop punten voor. In de middenmoot is het echter bijzonder spannend. PEC Zwolle staat dertiende, maar bij winst in Tilburg tegen Willem II gaat het team van coach Ron Jans over de tegenstander heen op de ranglijst.



PEC won in het afgelopen weekend nog knap van Vitesse. Jans vertelde onlangs echter: "Alle ploegen die vorige week een goed gevoel hadden, kregen het deksel op de neus. Als je denkt: het gaat wel goed en je gaat iets minder doen, dan vraag je om problemen." Willem II stond voor de wedstrijd van Heracles Almelo op zaterdag nog negende en dat is een plek die aan het einde van de rit leidt tot play-offs. Coach Erwin van de Looi: "Als je daar staat, moet je niet zeggen dat je daar niet wil eindigen. Maar het wordt een hele klus om dat voor elkaar te krijgen, daar gaan we voor vechten."



Opstelling Willem II: Lamprou; Joppen, Lachman, Peters, Tshimanga; Croux, Kali, Ojo, Koppers; Falkenburg, Oulare.



Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Warmerdam; Holla, Saymak; Thomas, Menig, Ehizibue en Brock-Madsen.