TRANSFERUURTJE: Ibrahimovic, Messi, Sánchez, Ajax-targets en De Boer

Nederland:

Ajax-scout Guido Friedrich was afgelopen weekend op pad naar een bijzondere bestemming. Hij woonde namelijk een wedstrijd bij van het Ugandese KCCA FC. Een drietal spelers pakte zijn aandacht. Het gaat om Joseph Ochaya, Brian Majwega en Allan Okello. Zij speelden met KCCA in de Afrikaanse Champions League tegen Mamelodi Sundowns. Futaa.ug citeert speurneus Friedrich: "De vaardigheden van deze spelers zijn erg goed. Deze spelers zouden de stap naar Europa kunnen maken. Okello is erg getalenteerd en ik heb me laten vertellen dat hij nog erg jong is. Verder viel Majwega mij positief op. Ochaya is erg atletisch en sterk. Deze talenten zijn goede spelers en ik blijf ze zeker in de gaten houden."





Hij geldt als één van de grotere talenten van ADO Den Haag, maar een doorbraak lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Toch blijft Rody de Boer optimistisch over zijn kansen. "ADO spreekt genoeg vertrouwen in mij uit. Ik heb het goed naar mijn zin en hoef niet per sé weg", aldus de negentienjarige sluitpost, in gesprek met Omroep West. Hij staat desondanks altijd open voor andere clubs, als dit aankloppen met een goed verhaal. "Als ik vierde keeper wordt, dan zou het goed kunnen dat ik verhuurd wordt", vervolgt De Boer, die ploeggenoot Tim Coremans van ADO op huurbasis naar FC Dordrecht zag verkassen. Hij gaf onlangs aan 'bij ADO terug te willen keren als eerste keeper'.



Buitenland:

Spits Zlatan Ibrahimovic doet het momenteel erg goed in de Engelse Premier League bij Manchester United. Onlangs maakte hij nog twee treffers in de EFL Cup, waardoor die competitie gewonnen werd door de Red Devils. Het is echter zeer de vraag of Zlatan ook volgend seizoen nog in Engeland speelt. United wil het contract van Ibracadabra graag verlengen, maar vooralsnog reageert de Zweed daar weigerachtig op. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou graag een verbintenis voor twee jaar uit het vuur slepen voor zijn cliënt, maar de beleidsbepalers op Old Trafford weten niet of ze hier wel op in willen gaan. En intussen heeft Ibrahimovic een bijzonder lucratieve aanbieding binnengekregen. De media in Engeland weten namelijk dat Zlatan kan transfereren naar de Major League Soccer, waar hij vervolgens maar liefst zeventien miljoen euro op jaarbasis kan toucheren bij LA Galaxy.





De Argentijnse superster Lionel Messi ligt nog vast in het Camp Nou-stadion bij FC Barcelona tot medio 2018. Beide partijen zijn al langer met elkaar in gesprek over een contractverlenging, maar het medium El Mundo Deportivo weet op zondagmorgen te melden dat er onlangs vermoedelijk een doorbraak is geweest. De krant stelt namelijk dat Barça akkoord gegaan is met een belangrijke eis van de international van Argentinië. Zet Messi binnen afzienbare tijd zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis, dan krijgt hij een premie, een cadeautje zo je wilt, van maar liefst veertig miljoen euro. Eerder lieten de beleidsbepalers in Catalonië nog weten dat dit financieel niet mogelijk zou zijn, maar klaarblijkelijk heeft men dus ergens een spaarpotje gevonden.



Na een waar horrorjaar, heeft Eden Hazard zich helemaal herpakt en behoort hij opnieuw tot de absolute top van de Premier League. Zo is de Rode Duivel goed op weg om Chelsea voor de tweede keer op drie seizoenen tijd naar de Engelse titel te leiden. De Blues zouden zijn contract dan ook erg graag willen openbreken. De Londense grootmacht hoopt naar verluidt om zijn topspeler een extra seizoen vast te leggen, op die manier hoopt men geïnteresseerde ploegen af te schrikken. Vooral Real Madrid vertoonde immers al meermaals concrete belangstelling en die blijkt er nog steeds te zijn. Wanneer het transferverbod komende zomer afloopt, zou De Koninklijke opnieuw willen uitpakken met een grote naam. Sterke man Florentino Pérez zou daarvoor Paulo Dybala van Juventus bovenaan zijn lijstje hebben geplaatst, maar volgens El Mundo Deportivo heeft coach Zinedine Zidane erop gehamerd dat de club eerst een poging onderneemt om Hazard aan te trekken.