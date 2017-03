Bondscoach Martinez ziet Belg compleet over het hoofd

Er spelen heel wat Belgen in het buitenland. Sommigen lijken echter niet meer in aanmerking te komen voor de Rode Duivels. Een voormalige Rode Duivel hoopt er nog wel op, maar maakt zich geen illusies.



Jelle Van Damme is één van de beste verdedigers in de Major League Soccer. "Ik zal niet zeggen dat de Rode Duivels nog een obsessie zijn voor mij. Er is een trainer die zijn keuzes maakt. Ik ben geen speler die veel lawaai zal maken om een plaats in de selectie af te dwingen", zegt hij in La Dernière Heure.



"Hij zal me niet echt kennen. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn." Roberto Martinez nam nog geen contact op met Van Damme. "Ik ben hem tegengekomen tijdens een wedstrijd van Standard. Hij groette mij, maar meer niet", lacht Van Damme.