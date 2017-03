'Wedstrijd Barça en PSG moet over door scheids'

Een aantal dagen geleden stonden Paris Saint-Germain en FC Barcelona tegenover elkaar in de Champions League. De Catalanen wonnen die partij met maar liefst zes tegen één, maar ze werden daarbij wel een beetje geholpen door de arbiter van dienst, Deniz Aytekin. De fans van Paris Saint-Germain zijn nu een petitie begonnen.



Dat is wat het Spaanse medium Marca onthult. De petitie, die via deze link te vinden is, doet het heel erg goed: op de website Change.org hebben de Fransen al bijna 50.000 virtuele handtekeningen verzameld. Hun boodschap: de wedstrijd zou overgespeeld moeten worden.



Daarbij sommen ze de 'fouten' van de arbiter op:

Minuut 2: Luis Suárez scoort in buitenspelpositie

Minuut 11: Geen pingel voor PSG na hands van Javier Mascherano.

Minuut 23: Geen rode kaart voor Piqué.

Minuut 42: Piqué had zijn 2e gele kaart moeten krijgen, maar die ging naar Edinson Cavani.

Minuut 45: Er wordt 3,5 minuut extra tijd bijgetrokken.

Minuut 48: Belachelijke penalty voor Neymar.

Minuut 54: Neymar maakt een schwalbe voor nog een strafschop, geen gele kaart.

Minuut 64: Diezelfde Neymar moet rood krijgen voor een trap op de enkels.

Minuut 78: Hands van Piqué, weer geen pingel.

Minuut 85: Geen penalty voor duidelijke overtreding Mascherano op Angel Di Maria.

Minuut 89: Schwalbe makende Suárez krijgt wel een pingel.

Minuut 90: 5 minuten extra tijd.

Minuut 90+2: Suárez moet een 2e gele kaart krijgen voor een schwalbe.