De Ligt: ik speel waar ze me nodig hebben

Matthijs de Ligt zien we soms bij het eerste van Ajax, maar dan moet hij weer meedoen bij Jong Ajax of zelfs de A1. Dat vindt het jonge verdedigingstalent van de Amsterdammers helemaal niet erg. In gesprek met de NOS vertelt hij dat hij speelt waar Ajax hem nodig heeft.



De Ligt onthult: "Zo gaat dat het hele seizoen al. Ik hoor meestal een paar dagen van tevoren bij welk team ik moet spelen. Er is niet echt een duidelijke afspraak gemaakt over waar ik speel. Ik speel in het team waar ze me het meest nodig hebben. Ik vind het niet vervelend. Ik kan er goed mee omgaan. Elk elftal heeft wel iets. Bij de A1 speel je met al je vrienden, bij Jong Ajax speel je met goede spelers ook lastige wedstrijden en in het eerste doe ik vooral heel veel ervaring op. Ik vind het daarom niet erg om te schipperen tussen verschillende teams."



Tegen Kopenhagen ging het talent de fout in door een kopduel te verliezen. "Ik heb gehoord dat de trainer zei dat het kan gebeuren, maar het was gewoon een fout. Het zit nog steeds wel in mijn hoofd, maar ik moet het vergeten. Ik kan er niks meer aan doen."