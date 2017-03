'Waarom fluiten de fans? Hij doet ontiegelijk zijn best'

Rochdi Achenteh had het op zaterdagavond flink gedaan bij de fans van Go Ahead Eagles. De voetballer veroorzaakte een strafschop voor PSV door aan het shirt van Davy Pröpper te trekken en werd daarna constant uitgefloten. Coach Hans de Koning bekritiseert de fans van zijn ploeg nu in gesprek met FOX Sports.



Hij zegt namelijk: "Rochdi probeerde gewoon ontiegelijk zijn best te doen. Het was een doodongelukkig moment en het ziet er misschien knullig uit. Dan kan ik wel boos worden, maar hij doet het ook niet expres. Dat gefluit? Het getuigt van erg weinig kwaliteit als je dat bij je eigen spelers doet. Hij heeft een goede eerste sezoenshelft gespeeld en zit nu in een wat mindere fase, maar dan moet je zo'n jongen juist steunen. Dat doen wij ook. Ik weet dat het maar een klein gedeelte van de supporters is, maar dat moeten ze niet doen."



Achenteh zelf zegt tegen RTV Oost: "Er werd eerst een overtreding op mij gemaakt. Heel mijn hak is open, dus ik dacht dat scheidsrechter Kevin Blom voor een overtreding op mij floot. Ik had mijn schoen niet eens aan. Maar hij fluit tegen en dat is gewoon zuur. Natuurlijk is dat een rotmoment. Je laat je teamgenoten op dat moment in de steek. Dat is wel kloten, want het hoefde niet. PSV was niet sterker dan wij in de eerste helft."