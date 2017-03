'FC Barcelona: cadeautje voor Messi komt er echt'

De Argentijnse superster Lionel Messi ligt nog vast in het Camp Nou-stadion bij FC Barcelona tot medio 2018. Beide partijen zijn al langer met elkaar in gesprek over een contractverlenging, maar het medium El Mundo Deportivo weet op zondagmorgen te melden dat er onlangs vermoedelijk een doorbraak is geweest.



De krant stelt namelijk dat Barça akkoord gegaan is met een belangrijke eis van de international van Argentinië. Zet Messi binnen afzienbare tijd zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis, dan krijgt hij een premie, een cadeautje zo je wilt, van maar liefst veertig miljoen euro. Eerder lieten de beleidsbepalers in Catalonië nog weten dat dit financieel niet mogelijk zou zijn, maar klaarblijkelijk heeft men dus ergens een spaarpotje gevonden.



Messi gaat mogelijk ook veertig miljoen euro per jaar verdienen in de nieuwe situatie en tegen de zomer mogen we uiteindelijk contractnieuws verwachten, dan wordt het allemaal bezegeld in het Camp Nou. Spelers als Luis Suárez, Neymar en ook Sergio Busquets gingen de Argentijnse dribbelaar al voor. Naar verluidt wil Messi nog wel even afwachten wie precies de nieuwe trainer van Barça wordt.