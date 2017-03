Boze Streppel kondigt wijzigingen aan bij Heerenveen

Het is toch zeer opmerkelijk om het grootschalige verval bij sc Heerenveen waar te nemen. De Friezen deden het een aantal maanden geleden nog zo goed, maar daar is helemaal niets van over. Heerenveen verloor met maar liefst vier tegen één van Excelsior in Rotterdam en coach Jurgen Streppel kondigt actie aan.



Hij zegt namelijk in gesprek met de NOS: "De wil om te winnen was bij Excelsior veel groter dan bij ons. Ik ben teleurgesteld in ons allen. Waar ik mij het meeste zorgen om maak, is de wil om te winnen. Als je je taak niet uitvoert ... Ik kan je verzekeren: dit is de laatste keer geweest. Wees maar niet bang. Je moet zelf ook in de spiegel kijken. We hadden ook een aantal jongens die niet okselfris waren. Die deze week minder getraind hadden. Dan had ik misschien die jongens op moeten stellen die wel alles hadden meegetraind."



Streppel is juist wel weer heel erg positief over Excelsior. "Zij hebben echt alles uit de kast gehaald om te winnen. Het wordt tijd dat wij dat ook eens leren, want dit was niet de eerste keer." Volgende week speelt Heerenveen in het eigen Abe Lenstra Stadion tegen koploper Feyenoord.