'Vooral Arias en Pereiro deden het erg goed'

PSV doet het eigenlijk helemaal niet slecht in de tweede seizoenshelft. De Eindhovenaren hebben concurrent Ajax ook in het vizier en het verschil bedraagt vooralsnog maar één punt. Coach Phillip Cocu laat zich op een positieve manier uit over de wedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles in Deventer.



Hij zegt namelijk tegen FOX Sports: "Als team kun je niet veel meer energie in een wedstrijd stoppen, dat vond ik heel goed. We hebben heel veel druk gezet en we hebben hen geen moment laten voetballen. Met name op de rechterflank liep het goed met Santiago Arias en Gastón Pereiro. Arias was continu in beweging en daar had Elvis Manu het heel moeilijk mee."



Cocu gaat verder: "Ondanks het hobbelige veld hier vind ik dat we goed veldspel hebben laten zien." Vervolgens gaat de oefenmeester in op het feit dat Ajax en Feyenoord op zondagmiddag in actie komen. "De concurrenten spelen nog. Wij richten ons op de tweede plek en in die strijd is deze zege belangrijk. Verder is het afwachten."