'Opstelling Feyenoord: Gio kiest deze namen'

In het afgelopen weekend verloor Feyenoord nog van Sparta en dat mag de Rotterdammers niet nog een keer gebeuren. Het elftal van coach Giovanni van Bronckhorst neemt het in eigen huis op tegen AZ, maar de oefenmeester moet het daarbij stellen zonder een groot aantal geblesseerden.



Op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel vertelde Van Bronckhorst: "Soms krijg je daar geen vinger achter, maar de drang om dit recht te zetten, leeft enorm bij deze groep. We hebben al een aantal keer bewezen dat we dat goed kunnen, reageren op tegenslag. We komen in de eindfase van de competitie en dan moet je laten zien dat je kampioen wilt worden. Ik ben er van overtuigd dat we gaan winnen van AZ."



Brad Jones, Eljero Elia, Marko Vejinovic, Bilal Basaçikoglu, Terence Kongolo en Sven van Beek kunnen allen niet meedoen door blessures. Nicolai Jörgensen begint wel tegen de Alkmaarders, maar ook hij heeft nog een klein beetje last van de naweeën van een enkelkwetsuur. Ook Tonny Vilhena staat in de basis, aangezien Feyenoord in beroep is gegaan tegen zijn schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Vilhena; Toornstra, Jörgensen, Berghuis.