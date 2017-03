Doelpuntenmachine Dost scoort liefst vier keer

Spits Bas Dost is ontzettend populair bij zijn club Sporting Portugal. En dat is ook wel terecht, want de oud-speler van sc Heerenveen maakt er bijzonder veel in de Portugese competitie. Op zaterdagavond was het weer eens raak en maakte de Oranje-spits liefst vier goals voor zijn werkgever tegen Tondela: einduitslag 1-4. Hieronder kun je de 0-1 bekijken.





Gol del Sporting. Bas Dost al minuto 33'

Gol del Sporting

Tondela 0-1 Sporting@SBycampbell pic.twitter.com/UHIdtPxvn5 — Tiky (@Tiky_cr) March 11, 2017