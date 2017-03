'Ik blijf mijn uiterste best doen voor Arsenal'

Coach Arsène Wenger staat al ongelooflijk lang aan het roer bij de Premier League-topclub Arsenal, maar de fans van de Gunners zijn eigenlijk wel een beetje klaar met de ervaren Fransman. Op zaterdag wonnen de Londenaren wel van Lincoln City in de FA Cup met maar liefst vijf tegen nul.



Wenger reageert nu in gesprek met de Engelse media. "We hebben onze fans recent teleurgesteld. Nu willen we weer naar Wembley om te winnen. We hebben recent een enorme klap gekregen in de Champions League en we moeten daar goed op reageren. Onze spelers moeten mentaal sterk zijn."



De coach gaat verder: "Laten we het niet teveel hebben over wat er recent gebeurd is. Ik heb in mijn leven laten zien dat ik altijd mijn uiterste best zal doe als manager van deze club en dat zal ik blijven doen zolang ik hier ben. Hoe lang nog? Ik kan daar nu geen antwoord op geven. Ik heb veel loyaliteit laten zien. De focus ligt op mijn werk, dat doe ik altijd. Ik laat andere mensen oordelen over mijn functioneren, dat heb ik altijd gedaan en daar maak ik me niet zoveel zorgen over."