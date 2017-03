Ayoub: het was heel stil in de kleedkamer

Lang leek het erop dat de wedstrijd tussen FC Utrecht en Heracles Almelo in het Polman Stadion uit zou draaien op een 1-1 gelijkspel. In de laatste minuut dook Thomas Bruns echter voor het doel van de Domstedelingen op en hij maakte er 2-1 van voor de thuisploeg. Utrecht blijft teleurgesteld achter.



Dat is wat Yassin Ayoub uitdraagt in gesprek met FOX Sports: "Het was heel stil in de kleedkamer. Iedereen dacht na over hoe ons dit kan overkomen. Het sloeg helemaal nergens op wat wij in de tweede helft deden. We gingen mee in hun spel, een beetje lange ballen spelen. We lieten ze komen, met het publiek er achter. Wat wij deden sloeg nergens op."



Er werd in de kleedkamer van Utrecht niemand aangewezen als de schuldige. "Nee, natuurlijk niet. Je doet het als team. Je kan niemand de schuld geven, uiteindelijk begint de fout toch ergens. Als je dit zo over je heen laat komen, verdien je het ook niet om te winnen." De spelmaker scoorde wel een goal en juichte opvallend. "Dat had ik afgesproken met een vriend. Hij zei: Als je scoort, moet je niet zoals de rest gel in de haar doen, maar in je baard. Gewoon even in model, haha."