'Liverpool moet de selectie toch echt verbeteren'

De Premier League-topclub Liverpool maakt een bijzonder seizoen door. De Reds weten keer op keer af te rekenen met de topclubs, maar tegen de wat kleinere broeders gaat het steeds maar weer mis. Dat weet ook oud-voetballer Robbie Fowler, die vindt dat zijn voormalige club de transfermarkt moet betreden.



De oud-spits zegt in de Daily Mirror: "Als ze volgend seizoen de Champions League halen, moeten er een aantal spelers gehaald worden om de selectie te verbreden. Als je nu naar de selectie kijkt, zitten er op wedstrijddagen een aantal jeugdspelers op de bank. Ze doen het prima, maar zij kunnen een wedstrijd niet omkeren."



Fowler gaat verder: "Een topclub moet een sterke bank hebben. Er moeten speler op zitten die de wedstrijd kunnen veranderen. Als je mee wil doen in de Premier League en de Champions League moet je een ongelofelijk brede en sterke selectie hebben. Er zijn een aantal topaankopen nodig. Wat het hardst nodig is, is een spits van wereldformaat."