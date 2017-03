Groenendijk: de jongens vochten voor élke meter

De Eredivisie-club ADO Den Haag is nog lang niet veilig voor degradatie. Maar op zaterdagavond zetten de Hagenaars wel een goede stap door thuis met 1-0 te winnen van NEC. Mike Havenaar zorgde voor de beslissende goal en coach Alfons Groenendijk prijst zijn spelers nu.



In gesprek met FOX Sports zegt de oefenmeester: "Ik ben vooral blij voor de jongens, omdat ze vochten voor iedere meter. Dat is de basis waarvoor ik ben ingestapt en wat ik elke week wil zien. Het was niet goed, daar moeten we eerlijk in zijn. Zij maakten meer aanspraak op een goal dan wij. Hij valt dan aan onze kant, dan zit het een keer mee. De punten zijn duur. Als je onderin speelt hoeft het niet altijd mooi. Dat weten we ook. Het belangrijkste is dat ze voor elkaar vechten en dat je dan resultaat haalt. Dat is nu het enige dat effe telt."



Groenendijk gaat verder: "Ik vind elke dag een feest. Maar het is alleen feest als je ook resultaat haalt, anders wordt het lastig. Ik ben hier nu een paar weken en het bevalt ontzettend goed. Maar het draait om één ding en dat is resultaat."