'Morgen Ajax tegen Twente, ik ga er lekker voor zitten'

PSV doet niet echt meer mee voor de titel, maar de tweede plek is nog best binnen handbereik voor het elftal van coach Phillip Cocu. De Eindhovenaren wonnen op zaterdagavond met 1-3 van Go Ahead Eagles in Deventer en staan nu op één punt van Ajax. Dat weet ook aanvoerder Luuk de Jong.



Hij zegt in gesprek met FOX Sports: "Je maakt het jezelf zo moeilijk. Maar we hebben ons niet gek laten maken. Ik denk dat we goed naar 1-2 en 1-3 zijn uitgelopen. We hadden het soms beter uit kunnen spelen, dan maak je het ook weer wat makkelijker. Maar het belangrijkste is dat we gewoon winnen."



Siem de Jong scoorde via een penalty en ook Luuk de Jong maakte een goal. Voor het eerst kwamen de broertjes allebei tot scoren bij PSV. "Het werd eens tijd. Het is ook mooi dat hij die penalty binnenschiet, dan kunnen we daar ook weer over ophouden." Vervolgens gaat De Jong in op de wedstrijd van concurrent Ajax. "Zij moeten morgen ook maar weer winnen (van FC Twente, red). Wij gaan er maar eens lekker voor zitten."