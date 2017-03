Heracles scoort in slotminuut winnende tegen FC Utrecht

Lange tijd leek de wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Utrecht van zaterdagavond uit te draaien op een gelijkspel. Toen was daar echter Thomas Bruns, die zijn ploeg in de slotminuut naar de overwinning schoot in het Polman Stadion. Heracles klimt nu op naar een voorlopig negende plek in de Eredivisie.



De speler van Heracles begonnen behoorlijk fanatiek aan het duel in Almelo en Brandley Kuwas kreeg al in de eerste minuut een goede kans op de openingstreffer, maar doelman Daniel Jensen van Utrecht trad reddend op. De beide ploegen zorgden voor een interessante openingsfase met een aantal kansen over en weer, maar gescoord werd er niet en hierna zakte de wedstrijd wat in.



Na 25 minuten spelen kwamen de gasten op voorsprong via een goal van middenvelder Yassin Ayoub. Na de rust begonnen de Heraclieden echter weer vol vuur aan het duel en ditmaal wist de ploeg wel te scoren via de eerdergenoemde Kuwas. Eigenlijk begonnen we te denken dat het duel uit zou lopen op een gelijkspel, maar dat liet Thomas Bruns niet gebeuren. Hij kwam in extremis tot scoren en besliste de strijd in het voordeel van de thuisploeg.



Scoreverloop:

0-1 (26') Y. Ayoub

1-1 (46') B. Kuwas

2-1 (90') T. Bruns