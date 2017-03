Everton kende op zaterdag een vrij gemakkelijke dag in de Premier League. De Toffees dienden uit te komen tegen West Bromwich Albion op Goodison Park en dat treffen werd een prooi voor het team van de Nederlandse coach Ronald Koeman. De Zaandammer toont zich nu tevreden met die prestatie.



Everton gaf WBA met 3-0 het nakijken en Koeman zegt daar nu over tegen de Engelse pers: "We zullen altijd scoren, omdat we daar het type spelers voor hebben. Romelu Lukaku scoort normaal gesproken elke wedstrijd. Maar je moet knokken, verdedigen en blijven lopen. De manier waarop we druk zetten op het middenveld was uitstekend." Ross Barkley gaf in de slotfase de assist op het laatste doelpunt van de wedstrijd van Romelu Lukaku. "Barkley heeft altijd hard gewerkt en geluisterd. We hebben zijn positie veranderd, waardoor hij niet langer op het middenveld staat. In een vrije rol kan hij creatief zijn voor Lukaku."



Everton staat momenteel zevende in de competitie. Als een Engelse topclub de FA Cup wint, geeft die positie recht op Europees voetbal. "Ons doel is om volgend seizoen in Europa te spelen. We weten dat de zevende plek misschien genoeg is."