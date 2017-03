De 11 namen bij Excelsior en Heerenveen: Friezen moeten aanhaken

Waar sc Heerenveen het voor de winterstop erg goed deed, vallen de prestaties na de onderbreking toch ietwat tegen. Op zaterdagavond spelen de Friezen tegen Excelsior op Woudestein in Rotterdam en die wedstrijd moet eigenlijk gewonnen worden. Anders kan het zomaar zijn dat Heerenveen de subtop moet laten gaan.



Coach Jurgen Streppel liet eerder al weten: "Excelsior speelt gestructureerd, maar wil ook graag voetballen. Daar liggen ook gelijk onze mogelijkheden. Het is een ploeg die uitgaat van eigen kracht, daar ben ik wel gecharmeerd van. Ik vind dat ze het gezien de mogelijkheden knap doen." Met Excelsior gaat het niet best, maar Luigi Bruins vertelde een weekje geleden: "Het is niet fair tegenover de trainer hem daarvan de schuld te geven. Ik zie geen enkele reden om te twijfelen, iedereen is blij met de trainer. We moeten punten pakken. Met elkaar."



Streppel houdt vast aan zijn basisopstelling van de vorige speelronde. Dat betekent dat Pelle van Amersfoort mag beginnen en Morten Thorsby op de bank zit.



Opstelling Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Fredy, Koolwijk; Elbers, Van Duinen, Bruins.



Opstelling Heerenveen: Mulder, Marzo, St.Juste, Van Aken, Bijker; Kobayashi, Van Amersfoort, Ödegaard; Zeneli, Reza, Larsson.