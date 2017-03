PIJNLIJK: Neymar pakt Di Maria terug!

Neymar liet via de sociale media weten dat hij gediend was met Angel Di Maria's gebaar tijden Barcelona-PSG. De Argentijn hield namelijk zijn vinger voor zijn mond en legde de Barça-fans het zwijgen op. Dat liep uiteindelijk dus wel anders af. Barcelona legde er nog drie in het mandje en Di Maria en co mochten afdruipen, met het schaamrood op de wangen. Neymar vond het tijd om de bal terug te kaatsen naar Di Maria en plaatste daarom deze foto op zijn Istagramaccount. Een duidelijk en alleszeggend beeld. "Shhh..."

Di Maria took the biggest L in history of sports. First said "Madrid already congratulated him" and then did this after Cavani scored 😭😂 pic.twitter.com/l35YiSxgP3