WTF?! PSG-fan vermoordt vriend na grapje over La Remontada

De onwaarschijnlijke remonte van FC Barcelona tegen PSG deze week heeft al voor heel wat opmerkelijke verhalen gezorgd. Maar één van de grootste stunts uit de voetbalgeschiedenis krijgt nu wel een serieus zwart randje na een incident met een fan van PSG.



AFP bericht immers dat in Gabon een fan van de Parijse club zijn vriend vermoord heeft, omdat die te veel grapjes maakte over de pijnlijke exit van zijn favoriete club in Barcelona.



Het schokkende incident deed zich voor in een bar, waar de twee mannen de wedstrijd op televisie bekeken. De vriend van de 18-jarige dader, die dronken was, bleef maar lachen met de uitschakeling van PSG tot zijn stoppen doorsloegen. De dader beweert wel dat het niet de bedoeling was om zijn vriend te doden.