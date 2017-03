'Alexis is Arsenal zat: binnenlandse toptransfer lonkt'

Alexis Sánchez is misschien wel de meest gewaardeerde speler in de selectie van Arsenal, maar het huwelijk zorgt momenteel voor haarscheurtjes. De consequentie lijkt duidelijk: een vertrek in de zomer.



Sánchez is dit seizoen vaak beslissend geweest in Londense dienst. Arsenal wil hem daarom behouden, alleen is er nog steeds geen akkoord bereikt. Ondertussen heeft de aanvaller zijn zinnen gezet op een vertrek, waarbij het Spaanse Sevilla als voornaamste kanshebber is genoemd.



Dit weekeinde zat Sánchez tot verrassing van vriend en vijand op de bank tegen Liverpool (2-1). De Zuid-Amerikaan zou zeer vervolgen zijn en zou nu al helemaal geen heil meer zien in een verlenging van zijn volgend jaar zomer aflopende verbintenis, zo weet The Daily Mail.



Update 16:18 uur

Zoals hierboven te lezen berichtte de Daily Mail eerder al over de 'op knappen staande relatie' tussen Alexis Sanchez en Arsenal, nu schrijft het medium dat de volgende werkgever van de Chileen ook bekend is.



Sanchez zou namelijk op weg zijn naar Manchester United, waar hij meer kans op prijzen ziet. Hij volgt dus het gevoelige pad van Van Persie, die in 2012 dezelfde transfer maakte. Dat werd hem niet in dank afgenomen..





