"Het maakt me geen reet meer uit wat mensen van me vinden"

Hij moest van ver komen. Twee jaar geleden werd hij zelfs nog gezien als één van de zwakke schakels bij Go Ahead Eagles. Maar inmiddels is Xandro Schenk niet meer weg te denken uit de basisformatie van de Deventenaren.



In het jaar van de degradatie, 2014/2015, werd Schenk vrijwel wekelijks gewisseld door trainer Foeke Booy. "De relatie was stroef. Ik genoot niet het vertrouwen van nu. Als er iemand uit de ploeg ging, was ik dat vaak. En als je weet dat je als laatst op het bord komt, ben je ook bang om fouten te maken. Dat is nu heel anders. Ik voel vertrouwen, dan speel je ook met vertrouwen", vertelt Schenk (23) aan het Algemeen Dagblad.



De verdediger noemt zichzelf nu 'sterker en onafhankelijker dan toen'. "Ik kreeg in de moeilijke periode vervelende berichtjes over mijn spel op social media. Ik trok me dat heel erg aan. Ik was ook jong hè. Toen ik hier begon, was ik negentien. Nu sluit ik me er volledig van af. Het maakt me tegenwoordig geen reet meer uit wat mensen van me vinden. Ik lees het niet en als ik het al tegenkom, interesseert het me niets."



Vanavond speelt Schenk met de Eagles tegen regerend titelhouder PSV (19:45 uur, Adelaarshorst).