FC Utrecht-captain doet zeer opmerkelijke onthulling

Hij lijkt misschien een nuchter ijskonijn, maar lang is Willem Janssen alles behalve geweest. Vooral in zijn tijd in Limburg, bij eerst VVV en daarna Roda JC, stond hij altijd strak van de spanning op wedstrijddagen.



Juist voor duels met Ajax en Feyenoord niét; tegen de 'kleintjes', dat vond de middenvelder moeilijk. "Als we konden winnen, of moesten winnen, dan had ik een probleem", blikt Janssen terug in De Correspondent.



Toen Janssen, nog als speler van VVV, werd opgeroepen voor Jong Oranje speelde het probleem opnieuw op. "Wat doe ik hier? Ik hoor hier niet. Als ik zo goed was, waarom speelde ik dan bij VVV?"



En die onzekerheid ging ver. Héél ver. Het ging tot kotsen op de wc, vlak voor de aftrap. En hij vertelde het aan niemand. "In de machowereld van het voetbal leek me dat niet verstandig. Ik denk zelfs dat het tegen me gewerkt zou hebben. Voor je het weet ben je een watje."



Tijdens zijn tijd bij Roda JC kwam de ontmaskering, toen trainer Raymond Atteveld hem confronteerde. "'Heb jij overgegeven vlak voor de wedstrijd?' Janssen: "Ik zei: 'Ja, trainer. Bijna elke wedstrijd.' Er viel toen echt een last van me af." Uiteindelijk hielp prestatiecoach Joost Leenders hem van de enorme onzekerheid af.