Kuyt lijkt weer te mogen starten: "Laat het maar zondag zijn"

Feyenoord wil de nasmaak van de 1-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam van vorige week wegspoelen door 'gewoon' van AZ te winnen, komende zondagmiddag.



Door de schorsing van Tonny Vilhena lijkt Dirk Kuyt weer eens te mogen starten. De routinier kan dan ook nauwelijks wachten. "Laat het maar zondag zijn", zegt hij op Feyenoord TV. "AZ is altijd een ploeg om rekening mee te houden, maar wij moeten laten zien dat we sterker zijn en zorgen dat we de punten in De Kuip houden."



"In dat opzicht kan de wisselwerking met het publiek, dat altijd achter ons staat, een bepalende factor zijn."





