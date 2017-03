'Zeer verrassende sensatietransfer voor James Rodriguez'

Zijn talent wordt door niemand betwist, maar bij Real Madrid heeft het er nog nooit echt volledig uit willen komen over een langere periode. Komende zomer kan er dan ook zomaar een afscheid volgen.



James Rodriguez is namelijk ongekend gewild. Vele topclubs jagen op de linkspoot uit Columbia. De favoriet in die strijd: Bayern München. Trainer Carlo Ancelotti werkte al met hem in Spanje, en wil graag een reünie klaarspelen in Duitsland, zo meldt het Spaanse medium Marca althans.



Ancelotti haalde Rodriguez in 2014 al van AS Monaco naar Real. Het eerste jaar van hem bij De Koninklijke was succesvol, maar daarna belandde hij al vrij snel op de bank.





Carlo Ancelotti has asked Bayern board to sign Real Madrid star James Rodríguez in the summer [Marca] pic.twitter.com/nEZvy5mb5m — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 11 maart 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.